Кудрин предупредил о невыполнимости поручений Путина при расширении санкций

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что санкционные проблемы создают риски для роста российской экономики в ближайшие годы.



«Конечно, это большой вызов для реализации всех целей президента. Поэтому нужно четко знать, что если санкции будут наращиваться, то эти цели, которые поставил президент, будут практически невыполнимы по многим показателям», — цитирует Кудрина РБК.



По словам председателя Счетной палаты, внешняя политика России должна быть направлена на уменьшение напряженности отношений с другими странами, а также сохранение и снижение санкционного режима.



В сентябре Алексей Кудрин уже предупреждал о возможной рецессии в российской экономике при серьезном ужесточении санкций.