Кудрин допустил рецессию в российской экономике при ужесточении санкций

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин предупредил о возможной рецессии в российской экономике при серьезном ужесточении санкций.



Кудрин прокомментировал доклад Центробанка о рисковом сценарии развития российской экономики, передает РБК. Регулятор отметил, что при расширении санкций и ухудшении внешней ситуации Россия может столкнуться с рецессией.

«Соглашусь с ЦБ в том, что наращивание санкций может стать даже причиной новой рецессии в России. Поэтому урегулирование политических рисков становится на время главным приоритетом в предотвращении кризиса экономики страны», — пояснил глава СП.

По его словам, Россия лучше готова к новым мировым финансовым кризисам, чем 10 лет назад, но в случае внешних шоков темпы экономического роста в России вряд ли будут выше общемировых.

Ранее ведущий экономист аналитического агентства Smith's Research & Gradings Скотт МакДоналд допустил возможность повторения мирового кризиса, который начался 15 сентября 2008 года.