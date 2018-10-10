Замруководителя исполкома Казани станет глава Советского района Рустем Гафаров — источник

Глава Советского района Казани Рустем Гафаров в ближайшее время станет заместителем руководителя исполкома Казани Дениса Калинкина. Назначение подтвердил источник «Реального времени».

Гафарова назначили главой района в 2010 году. После чего Гафаров проходил по делу о незаконном частно-муниципальном партнерстве в сфере нанесения дорожной разметки.

Его подозревали в мошенничестве на 44,5 млн рублей. Однако после этого обвинения с него были сняты. Следствие посчитало, что Гафаров добросовестно заблуждался, а сам преступления не совершал.