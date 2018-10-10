Самарские депутаты предложили ограничить количество домашних животных в квартирах

Самарские депутаты предложили ввести нормативы по содержанию животных в квартирах.

В рамках заседания общественной комиссии по вопросам охоты, рыболовства при комитете по сельскому хозяйству и продовольствию в губернской думе народные избранники обсудили ряд инициатив. По мнению парламентариев, необходимость законодательного регулирования содержания животных в многоквартирных домах назрела давно.

«Есть много обращений, «криков» о помощи, когда в жилом доме люди держат по 30-40 кошек или собак. Это же запахи, антисанитария, а соседи вынуждены мириться с этим. Еще опасней ситуация, когда люди держат таких животных, как медведи, рыси, и мы с вами видим факты, когда эти животные наносят серьезные увечья, иногда со смертельным исходом. Конечно, нас не может не беспокоить этот вопрос», — отметил депутат Александр Живайкин.

Как пояснил заместитель руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Михаил Шинкевич, отсутствие нормативно-правовой базы не позволяет принимать меры в кратчайший период, «при отсутствии полномочий все это носит полузаконный характер».

По итогам совещания члены общественной комиссии решили поручить комитету по сельскому хозяйству изучить существующую практику и разработать соответствующий законопроект областного или федерального уровня, рассказали в пресс-службе губдумы.

Напомним, ранее в России подготовили законопроект о содержании опасных животных в квартирах.