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В одной из казанских квартир незаконно держали пятимесячного львенка

15:27, 17.07.2018
В одной из казанских квартир незаконно держали пятимесячного львенка
Фото: pixabay.com

В одной из квартир Казани обнаружили пятимесячного льва, который содержался в домашних условиях без специального разрешения.

Как сообщает пресс-служба госкомитета Татарстана по биоресурсам, другие документы на животное у владельца были. В результате за незаконное содержание льва в квартире он был привлечен к административной ответственности.

Ранее в России подготовили законопроект о содержании опасных животных в квартирах.

Происшествия Татарстан
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