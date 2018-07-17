В одной из казанских квартир незаконно держали пятимесячного львенка
В одной из квартир Казани обнаружили пятимесячного льва, который содержался в домашних условиях без специального разрешения.
Как сообщает пресс-служба госкомитета Татарстана по биоресурсам, другие документы на животное у владельца были. В результате за незаконное содержание льва в квартире он был привлечен к административной ответственности.
Ранее в России подготовили законопроект о содержании опасных животных в квартирах.Происшествия Татарстан
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