В одной из казанских квартир незаконно держали пятимесячного львенка

В одной из квартир Казани обнаружили пятимесячного льва, который содержался в домашних условиях без специального разрешения.

Как сообщает пресс-служба госкомитета Татарстана по биоресурсам, другие документы на животное у владельца были. В результате за незаконное содержание льва в квартире он был привлечен к административной ответственности.

Ранее в России подготовили законопроект о содержании опасных животных в квартирах.