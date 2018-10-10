Роскомнадзор Башкирии заблокировали 65 экстремистских сайтов

В Башкирии по требованию прокуратуры были заблокированы 65 сайтов, на которых содержались экстремистские материалы.

Как рассказали в надзорном ведомстве, ранее на 85 сайтах была размещена информация, признанная по закону РФ экстремистской и включенная в соответствующий Федеральный список. На большинстве ресурсов находились видеоматериалы, оправдывающие террористическую деятельность и возбуждающие расовую, национальную или религиозную вражду. Все сайты были в свободном доступе.

В итоге республиканский Роскомнадзор заблокировал 65 ресурсов, по 20 другим порталам проводится проверка.

Напомним, с 1 октября операторов обязали хранить фото, видео и аудиофайлы россиян.