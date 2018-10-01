С 1 октября операторов обязали хранить фото, видео и аудиофайлы россиян

С сегодняшнего дня, 1 октября, в силу вступили поправки в законодательство из «пакета Яровой». Теперь интернет-компании обязаны хранить весь трафик пользователей за 30 дней, включая фото, видео и аудиофайлы.

Предполагается, что объемы хранилищ информации будут расти ежегодно на 15%. Отмечается, что с 1 июля операторы связи уже хранят по 30 дней переговоры и текстовые сообщения пользователей, передает RG.RU.

Напомним, ранее российские операторы связи предложили разделить расходы на выполнение закона Яровой с Google, Facebook. Они должны заключить с операторами договор с 1 января 2019 года. При этом за отказ компании сотрудничать Роскомнадзор сможет разрешить операторам ограничить скорость пропуска трафика к ресурсам такой компании.