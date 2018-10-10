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Татарстан представит масштабную экспозицию на выставке АПК

08:39, 10.10.2018
Татарстан представит масштабную экспозицию на выставке АПК
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Татарстан представит одну из наиболее масштабных экспозиций в рамках XX агропромышленной выставки «Золотая осень». Крупной экспозицией похвастаются Ставропольский край и Ярославская область.

В этом году свои коллективные стенды и стенды отдельных предприятий на «Золотой осени» представляют 49 российских регионов и 14 стран, передает ТАСС.

На выставке представят крупные инвестиционные организационно-управленческие проекты, достижения в селекционно-генетической сфере, а также лучшую продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что в выставке примет участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он вручит государственные награды работникам сельскохозяйственной отрасли.

Ранее сообщалось, что в этом году в Татарстане собрали почти на миллион тонн зерна меньше по сравнению с 2017 годом.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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