В Татарстане в этом году собрали почти на миллион тонн зерна меньше по сравнению с 2017 годом

В этом году в Татарстане собрали почти на миллион тонн зерна меньше по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ришат Хабипов на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и Комиссии по контролю за реализацией госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы».

По его словам, объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей РТ в первом полугодии 2018 года составил 82,7 млрд рублей в действующих ценах, что составляет 101,1 % от объема продукции, произведенной за аналогичный период прошлого года.

Хабипов уточнил, что в первом полугодии 2018 года на поддержку сельского хозяйства республики по программе поступило свыше 7,1 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд — из федерального бюджета.

Ранее министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов заверил, что резкого подорожания социальных хлебов в республике не допустят. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».