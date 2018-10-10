Компании США получат гранты на производство российского оружия — СМИ

Силы специального назначения Армии США планируют запустить на территории страны производство российского оружия. Командование специальных операций США (ГУ СпН) уже предложило гранты компаниям.

Компании-кандидаты должны раскрыть и улучшить «технологию пулемета Калашникова, модернизированного и крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес», и произвести их копии», пишет National Interest.

При этом для получения гранта американские военные требуют, чтобы потенциальные будущие производители самостоятельно обнаружили чертежи, необходимые детали и материалы.

Одним из основных условий финансирования компаний будет изготовление копий российского оружия строго на территории США с использованием деталей и материалов, сделанных также внутри страны.

Ранее российские противотанковые управляемые ракеты назвали «самым худшим кошмаром наяву» для НАТО.