Российские противотанковые ракеты назвали «худшим кошмаром» НАТО

Российские противотанковые управляемые ракеты могут стать «самым худшим кошмаром наяву» для НАТО. Оружие может поражать цели диаметром всего несколько метров на дальности более 5 км.

«Россия оказалась впереди планеты всей по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам для противотанковых управляемых ракет, так как практически каждая ракета в инвентаре российской армии имеет варианты с этими боеголовками», — приводит National Interest слова специалиста по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао.

Один из самых распространенных способов применения противотанковых управляемых ракет — обстрелы с помощью вертолета. Уровень точности позволяет использовать ПТУР для поражения пехоты или огневых точек противника.

Россия снаряжает вертолеты ракетами 9M120F, модификацией противотанковой ракеты 9А120 «Атака». Также снаряды используются в противотанковом ракетном комплексе «Корнет». Отмечается, что США отстают от России в данной отрасли.

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