Radiohead, The Cure и Джанет Джексон могут попасть в Зал славы рок-н-ролла

В список номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году вошли 15 групп и исполнителей.

В перечень, опубликованный на сайте организации, попали Radiohead, The Cure и Rage Against the Machine, Kraftwerk, Def Leppard, MC5, Devo, Roxy Music, Rufus & Chaka Khan, The Zombies. Также в списке есть Стиви Никс, Джон Принс, Джанет Джексон, LL Cооl J и Тодд Рандгрен.

Лауреаты станут известны в декабре.

Напомним, что в этом году в Зал славы рок-н-ролла попали Bon Jovi, Dire Straits, The Moody Blues и The Cars, а также певица Нина Симон.