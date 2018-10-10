Сегодня в Татарстане без существенных осадков и до +12

В среду, 10 октября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, днем умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +7 до +12 градусов. В Казани днем ожидается от +8°С до +11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +7°С до +9°С.