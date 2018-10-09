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«Нефтехимик» переиграл «Спартак» со счетом 4:1

21:44, 09.10.2018
«Нефтехимик» переиграл «Спартак» со счетом 4:1
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» переиграл московский «Спартак» со счетом 4:1. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел в Нижнекамске.

Счёт открыл игрок «Спартак» Илья Талалуев. В ответ в составе хозяев забили Павел Падакин, Дамир Шарипзянов, Ильдар Шиксатдаров и Павел Куликов.

Следующий матч нижнекамцы проведут 12 октября против «Йокерита».

Ранее «Нефтехимик» проиграл «Динамо» со счетом 0:3.

СпортХоккей Татарстан
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