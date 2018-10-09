«Нефтехимик» переиграл «Спартак» со счетом 4:1
Нижнекамский «Нефтехимик» переиграл московский «Спартак» со счетом 4:1. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел в Нижнекамске.
Счёт открыл игрок «Спартак» Илья Талалуев. В ответ в составе хозяев забили Павел Падакин, Дамир Шарипзянов, Ильдар Шиксатдаров и Павел Куликов.
Следующий матч нижнекамцы проведут 12 октября против «Йокерита».
Ранее «Нефтехимик» проиграл «Динамо» со счетом 0:3.СпортХоккей Татарстан
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