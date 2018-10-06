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«Нефтехимик» проиграл «Динамо» в матче КХЛ

19:19, 06.10.2018
«Нефтехимик» проиграл «Динамо» в матче КХЛ
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0. В составе хозяев дубль оформил Микс Индрашис, еще одну шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий.

Следующую игру нижнекамцы проведут 9 октября дома с московским «Спартаком».

Ранее «Нефтехимик» в овертайме обыграл «Северсталь» со счетом 4:3.

СпортХоккей Татарстан
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