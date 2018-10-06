«Нефтехимик» проиграл «Динамо» в матче КХЛ
Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0. В составе хозяев дубль оформил Микс Индрашис, еще одну шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий.
Следующую игру нижнекамцы проведут 9 октября дома с московским «Спартаком».
Ранее «Нефтехимик» в овертайме обыграл «Северсталь» со счетом 4:3.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым