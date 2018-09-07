Минниханов поручил сформировать программу капремонта детских лагерей

В Татарстане разработают комплексную республиканскую программу капитального ремонта детских оздоровительных лагерей (ДОЛ). Программа будет рассчитана на 3—4 года.



Соответствующее поручение Министерству по делам молодежи РТ дал президент Татарстана Рустам Минниханов, передает пресс-служба президента РТ.

По его словам, текущий формат реализации программы капремонта не позволяет обеспечить комплексное обновление ДОЛ — выделяемых денег хватает лишь на отдельные виды работ.

Отмечается, что ежегодно в рамках действующей программы капремонта проводится модернизация материально-технической базы учреждений детского отдыха в разных муниципалитетах республики.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на ремонт детских оздоровительных лагерей в Татарстане потратят 112 млн рублей.

