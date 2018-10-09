Клещи покусали более 17 тысяч человек в Пермском крае

В Пермском крае от укусов клещей пострадало 17 123 человек, из которых 3 100 — дети. Данные с начала 2018 года приводит региональный Роспотребнадзор.

По информации ведомства, показатель в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство случаев присасывания клещей зафиксировано на садовых участках — 6 611, а также в лесном массиве — 4 760.

Всего в крае зарегистрировано 128 случаев заражения клещевым энцефалитом и 171 клещевым боррелиозом.

Напомним, в Удмуртии от клещей пострадало более 15 тысяч человек, в Самарской области — около 6 тысяч человек. Всего в России более 470 тысяч человек обратились с жалобами на укусы клещей с начала сезона.