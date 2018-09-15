В Удмуртии с начала года от клещей пострадало более 15 тысяч человек

С начала 2018 года в Удмуртии зафиксировано более 15 тысяч случаев укусов клещей. Данные приводит республиканский Роспотребнадзор.

По информации ведомства, половина укусов приходится на жителей Ижевска — 7691 случай. Меньше пострадавших в Можге — 1217 человек, Глазове — 490 человек и в Сарапуле — 445 человек. Кроме того, от укусов клещей пострадало 2899 детей.

Исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита 9954 клеща. Из них в 327 (3,3%) выявлен возбудитель клещевого энцефалита. Возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен почти у 40% насекомых.

Напомним, всего в России более 470 тысяч человек обратились с жалобами на укусы клещей с начала сезона.