Клещи покусали около 6 тысяч человек в Самарской области

В медицинские организации Самарской области с начала этого года обратились 5 935 пострадавших от укусов клещей, в том числе 1 867 несовершеннолетних. Данные приводит региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, обращаемость не превышает средних значений. Стоит отметить, что в области ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей. Всего обработано 3 796,78 га. Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита. В настоящее время вакцинировано 13 278 человек.

Напомним, в Удмуртии с начала года от клещей пострадало более 15 тысяч человек.