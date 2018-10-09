Стартует конкурс на новое имя для аэропорта Казани

Общественная палата Татарстана запустит конкурс на новое название аэропорта Казани 11 октября. Голосование будет проводиться в соцсетях и на сайте ОП РТ.

Разброс среди имен, которые считают нужным увековечить члены Общественной палаты и представители летного сообщества, — от Владимира Ульянова-Ленина до первого директора аэропорта «Казань» Владимира Хусаинова.

О том, кого можно и кого нельзя будет выдвигать в кандидаты, каковы правила конкурса, а также о том, насколько нужны и обоснованы с точки зрения инициаторов и авиаторов переименования аэропортов, читайте в материале «Реального времени».