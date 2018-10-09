Ахметов: в 2018 году Татарстан от продажи молока получил на 3,5 млрд меньше, чем в прошлом

Вице-премьер РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов рассказал о состоянии молочной промышленности в Татарстане.



Он отметил, что в прошлом году были низкие закупочные цены на молоко. По словам Ахметова, они ударили по Татарстану заметнее, чем по соседним регионам.

— У нас 4 тысячи тонн в сутки — и это чувствительно. Мы на 3,5 млрд выручки от реализации молока меньше, чем в прошлом году, получили.

Кроме того, при низких закупочных ценах, на 2—3 рубля ниже, чем хотелось бы производителям, розничные цены остаются высокими.

— К сожалению, у меня нет рычагов влиять на конечные цены. Мы работаем на пределе себестоимости молока. Когда мы закупали по 17 рублей за литр, в магазинах цены не снижались. Разница оседает у оптовиков и у розницы. Если бы был принят какой-либо федеральный закон, чтобы по цепочке была разделена доля для производителя, переработчика и продавца, тогда справедливость можно было бы навести, но сегодня такого закона нет — это мечты. Хотя, слухи ходят, что это фактор будет учтен.

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