На строительство канализации для стадиона «Самара Арена» выделили 245 млн рублей

Администрация Самары объявила аукцион на строительство системы сбора поверхностных сточных вод с площадки стадиона «Самара Арена».

Согласно контракту, подрядчику предстоит спроектировать и построить резервуар-усреднитель со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверхностных сточных вод с площадки размещения футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры, подготовленных к ЧМ-2018.

Добавим, ранее в ходе эксплуатации стадиона выяснилось, что имеющаяся канализация не справляется с объемом сточных вод, передает «Интерфакс».

Заказчиком аукциона выступил департамент градостроительства Самары. Начальная сумма контракта составляет 245,5 млн рублей. Заявки принимаются до 22 октября, аукцион запланирован на 29 октября.

Напомним, «Самара Арена», рассчитанная на 45 тысяч мест, приняла шесть матчей ЧМ-2018. Производственно-строительное объединение «Казань» сдало стадион госзаказчику в апреле 2018 года. Сметная стоимость стадиона составила 18,9 млрд рублей. Сейчас собственником объекта, на котором проводит домашние матчи футбольный клуб «Крылья Советов», является ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Кроме того, в скором будущем у стадиона «Самара Арена» планируется возведение дворца для пляжного спорта, концертного зала и парка для детей.