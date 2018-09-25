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У стадиона «Самара Арена» построят дворец для пляжного спорта, концертный зал и парк для детей

09:37, 25.09.2018
У стадиона «Самара Арена» построят дворец для пляжного спорта, концертный зал и парк для детей
Фото: samregion.ru

Региональные власти планируют построить три новых объекта у «Самара Арены». Об этом заявил глава области Дмитрий Азаров в рамках совещания по вопросам развития территории, прилегающей к стадиону.

В настоящее время рассматриваются варианты возведения дворца для пляжного спорта, зала для концертов и спортивно-игрового парка для детей, пояснили в правительстве Самарской области.

Общероссийский общественный фонд поддержки и развития спорта проявил инициативу инвестировать около 200 млн рублей в строительство дворца пляжных видов спорта. Проект готов к реализации. Планируется, что там будет функционировать подогрев песка, что позволит спортсменам заниматься круглый год.

Парк для детей реализуют фонд помощи детям и компания Coca-Cola. Его открытие запланировано на 1 июня 2019 года.

Напомним, ранее к одному из застройщиков «Самара Арены», «СМАРТ-Инжинирингу», поступило требование от физического лица на сумму 2 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура
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