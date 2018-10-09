ТФБ не смог обжаловать приостановку дела о взыскании 25,8 млрд рублей с московского девелопера

Арбитражный суд Москвы отказал конкурсному управляющему «Татфондбанка» в возобновлении дела о взыскании почти 25,8 млрд рублей с АО «Национальная девелоперская компания».

Производство приостановлено до вступления в силу решения по другому делу. Иск был подан 21 марта 2018 года, приостановлено производство с 31 июля текущего года. Решение опубликовано в картотеке арбитражного суда.

Напомним, ранее АСВ не смогло оспорить снятия более 40 млн рублей физлицами в «Татфондбанке».