Прокуратура может закрыть дело Мотузной, обвиненной в экстремизме из-за мемов в ВК
В Барнауле суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за публикации картинок во «ВКонтакте».
Защита Мотузной ходатайствала о возвращении дела «в связи с новыми обстоятельствами» для изучения мотивов и умысла Мотузной, пишет «Медуза». По мнению адвоката Алексея Бушмакова, дело об экстремизме будет закрыто после изучения «новых обстоятельств». Срок давности по обвинению в оскорблении чувств верующих истекает 15 октября.
Ранее следователи прекратили уголовное дело в отношении красноярца Андрея Безбородова, обвиненного в возбуждении ненависти за размещение картинок с мемами в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК об экстремизме.Происшествия
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