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Следком начал закрывать дела «о лайках и репостах» после пленума ВС

15:18, 04.10.2018
Следком начал закрывать дела «о лайках и репостах» после пленума ВС
Фото: pixabay.com

Следователи прекратили уголовное дело в отношении красноярца Андрея Безбородого, обвиненного в возбуждении ненависти за размещение картинок с мемами в социальной сети «ВКонтакте».

Случай стал первым после разъяснения Верховным судом постановления пленума по делам об экстремизме, пишут «Ведомости» со ссылкой на РАПСИ.

Отмечается, что Безобродов стал фигурантом уголовного дела из-за публикации нескольких картинок с подписями в соцсети «В контакте» (возбуждение ненависти в отношении какой-либо социальной группы).

Накануне президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК об экстремизме. Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать только за повторное нарушение закона за один год. Генпрокуратура РФ предложение президента поддержала и признала некоторые «перегибы».

Происшествия
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