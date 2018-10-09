МВФ повысил прогноз ВВП по России на 2019 год

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,3 п.п. — до 1,8%.

Во многом изменение прогноза на 2019 год связано с ростом цен на энергоносители, передает РИА «Новости» со ссылкой на прогноз МВФ.



«Нигерия, Казахстан, Россия и Саудовская Аравия входят в число экспортеров нефти, которые выиграют от повышения цен на нефть», — заявил главный экономист МВФ Морис Обстфельд.

Ранее сообщалось, что темпы роста мировой экономики снизятся до 3,2% к 2024 году, а Россия к этому времени выйдет на 3,3%.