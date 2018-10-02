Темпы роста российской экономики к 2024 году превысят мировые

Темпы роста мировой экономики снизятся до 3,2% к 2024 году, а Россия к этому времени выйдет на 3,3%.

Спад мировой экономики произойдет за счет замедления темпов роста экономик США (2,7%) и Евросоюза (2%). Еще одним негативным фактором для мирового ВВП станут торговые войны, говорится в прогнозе Минэкономразвития.

Отмечается, что рост российской экономики будет происходить за счет реализации национальных проектов, пишут «Известия».

В частности, эти проекты касаются повышения производительности труда, поддержки малого бизнеса и несырьевого экспорта, а также увеличения продолжительности жизни и цифровизации экономики.

Отметим, что по итогам первого полугодия 2018 года сельское хозяйство, розничная торговля, сфера платных услуг и промышленность в России выросли на более чем 2% по сравнению с 2017 годом.