Минниханов заявил о готовности расширять взаимодействие с представителями бизнеса Японии

Республика Татарстан готова расширять взаимодействие с представителями бизнеса Японии и префектуры Исикава, заявил президент РТ Рустам Минниханов в рамках бизнес-форума «Татарстан-Япония».

По словам Минниханова, Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Японией в рамках российско-японских отношений.

Он также отметил, что необходимо активизировать студенческие и образовательные обмены, а также важно развивать сотрудничество в сфере культуры, науки, образования, туризма, передает пресс-служба президента РТ.

В завершение форума представители японского бизнеса поблагодарили делегацию из Татарстана за визит и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Ранее президент Татарстана посетил в Японии парк Кэнрокуэн и парк замка Канадзава, а также провел встречу с губернатором префектуры Исикава Масанори Танимото. Кроме того, президент РТ пригласил специального советника премьер-министра Японии в Татарстан.