Президент Татарстана посетил в Японии парк Кэнрокуэн и парк замка Канадзава

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе своего визита в Японию посетил парк Кэнрокуэн и парк замка Канадзава.

В парке Кэнрокуэн, который был открыт для публики в 1875 году, Минниханов осмотрел главную аллею, площадку «Японский чайный домик» и другие зоны парка, отметив профессиональный подход к его организации, передает пресс-служба президента РТ.

Далее Рустам Минниханов посетил парк замка Канадзава. До 1989 года на территории замка Канадзава находился университет. В парке президент РТ познакомился с традиционными оборонительными системами Японии XVIII века. Среди них двойной земляной вал, навесная бойница, скрытые отверстия для стрельбы, сторожевые башни.

Ранее президент РТ в Японии провел встречу с губернатором префектуры Исикава Масанори Танимото.