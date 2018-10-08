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Президент Татарстана посетил в Японии парк Кэнрокуэн и парк замка Канадзава

12:06, 08.10.2018
Президент Татарстана посетил в Японии парк Кэнрокуэн и парк замка Канадзава
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе своего визита в Японию посетил парк Кэнрокуэн и парк замка Канадзава.

В парке Кэнрокуэн, который был открыт для публики в 1875 году, Минниханов осмотрел главную аллею, площадку «Японский чайный домик» и другие зоны парка, отметив профессиональный подход к его организации, передает пресс-служба президента РТ.

Далее Рустам Минниханов посетил парк замка Канадзава. До 1989 года на территории замка Канадзава находился университет. В парке президент РТ познакомился с традиционными оборонительными системами Японии XVIII века. Среди них двойной земляной вал, навесная бойница, скрытые отверстия для стрельбы, сторожевые башни.

Ранее президент РТ в Японии провел встречу с губернатором префектуры Исикава Масанори Танимото.

ОбществоВласть Татарстан
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