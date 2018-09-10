АСВ не смогло оспорить сделку «Булгар банка» на 41 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Булгар банк» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не смогло оспорить сделку «Булгар банка» на 41 млн рублей с ООО «Капитал».

АСВ в январе обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании недействительными банковских операций от 23, 26, 27 и 29 декабря 2016 года. Речь идет о списании денежных средств на сумму 41,3 млн рублей со счета ООО «Капитал», открытого в банке, в счет оплаты задолженности по кредитному договору, заключенному между кредитной организацией и компанией, говорится в сообщении АСВ.



В июне арбитраж Ярославской области прекратил производство по заявлению. 5 сентября Второй Арбитражный апелляционный суд оставил это определение без изменения, а апелляционную жалобу АСВ без удовлетворения.

Ранее в МВД отказали АСВ в возбуждении уголовного дела по фактам хищения имущества «Булгар банка».