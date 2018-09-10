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АСВ не смогло оспорить сделку «Булгар банка» на 41 млн рублей

12:56, 10.09.2018
АСВ не смогло оспорить сделку «Булгар банка» на 41 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Конкурсный управляющий АО «Булгар банк» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не смогло оспорить сделку «Булгар банка» на 41 млн рублей с ООО «Капитал».

АСВ в январе обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании недействительными банковских операций от 23, 26, 27 и 29 декабря 2016 года. Речь идет о списании денежных средств на сумму 41,3 млн рублей со счета ООО «Капитал», открытого в банке, в счет оплаты задолженности по кредитному договору, заключенному между кредитной организацией и компанией, говорится в сообщении АСВ.

В июне арбитраж Ярославской области прекратил производство по заявлению. 5 сентября Второй Арбитражный апелляционный суд оставил это определение без изменения, а апелляционную жалобу АСВ без удовлетворения.

Ранее в МВД отказали АСВ в возбуждении уголовного дела по фактам хищения имущества «Булгар банка».

ЭкономикаБанки
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