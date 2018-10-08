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В Пермском крае завершен ремонт дороги «Кукуштан — Чайковский»

12:27, 08.10.2018
В Пермском крае завершен ремонт дороги «Кукуштан — Чайковский»
Фото: pixabay.com

Региональный Минтранс сообщил о завершении ремонта автодороги «Кукуштан — Чайковский» в Пермском крае.

Реконструкция трассы прошла в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Общая протяженность участка составила 15 км. Подрядчик провел работы по фрезерованию старого слоя асфальтобетонного покрытия и ремонту проезжей части дороги, съездов и переходно-скоростных полос путем укладки нового слоя асфальтобетона.

Кроме того, специалисты демонтировали барьерное ограждение, непригодное для дальнейшего использования, а также осуществили монтаж нового оцинкованного барьерного ограждения, добавили в ведомстве.

Стоимость работ составила более 103 млн рублей.

Напомним, в июле этого года Пермскому краю выделили 528 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог.

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