В Пермском крае завершен ремонт дороги «Кукуштан — Чайковский»

Региональный Минтранс сообщил о завершении ремонта автодороги «Кукуштан — Чайковский» в Пермском крае.

Реконструкция трассы прошла в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Общая протяженность участка составила 15 км. Подрядчик провел работы по фрезерованию старого слоя асфальтобетонного покрытия и ремонту проезжей части дороги, съездов и переходно-скоростных полос путем укладки нового слоя асфальтобетона.

Кроме того, специалисты демонтировали барьерное ограждение, непригодное для дальнейшего использования, а также осуществили монтаж нового оцинкованного барьерного ограждения, добавили в ведомстве.

Стоимость работ составила более 103 млн рублей.

Напомним, в июле этого года Пермскому краю выделили 528 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог.