Пермскому краю выделят 528 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог

Правительство России выделило 528 млн рублей Пермскому краю. Деньги будут направлены на реконструкцию дорожной инфраструктуры региона.

По словам министра финансов Пермского края Елены Чугариной, дотация из резервного фонда позволит ускорить строительство и реконструкцию дорог регионального и местного значения. Среди приоритетных объектов — Восточный обход Перми, обход Куеды и трасса Кунгур — Соликамск на участке Березники — Соликамск, пишет «Коммерсант».

Стоит отметить, что до 2021 года в Пермском крае планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонных метров мостов.

Напомним, контракт на 941 млн рублей на строительство дороги в Перми достался компании из Костромы.

