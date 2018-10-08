Племянница Скрипаля планирует встретиться с Петровым и Бошировым

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория планирует встретиться с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в причастности к «делу Скрипалей».



В ближайшие дни женщина намерена обратиться к ним через соцсети, пишет РИА «Новости». Ранее она сообщила, что не верит в причастность Петрова и Боширова к отравлению в Солсбери. По ее словам, личная встреча с обвиняемыми россиянами поможет доказать их невиновность.

Напомним, в марте бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери. В Великобритании обвинили в этом Россию и назвали имена подозреваемых — Александр Петров и Руслан Боширов.



Позднее The Insider и Bellingcat сообщили, что за личностью подозреваемого Руслана Боширова скрывается некий полковник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала эту информацию «новым вбросом».

