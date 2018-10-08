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Экономика

Арбитражный суд РТ продлил конкурсное производство банка «Анкор» на 5 месяцев

10:18, 08.10.2018
Арбитражный суд РТ продлил конкурсное производство банка «Анкор» на 5 месяцев
Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Арбитражный суд РТ продлил на 5 месяцев конкурсное производство в отношении АО «Анкор Банк». Судебное заседание назначили на 28 февраля 2019 года.

В отчете о ходе конкурсного производства также говорится, что кредиторам первой очереди уже выплачено почти 89,4 млн рублей, что составляет 1,7% от общего размера требований. Сообщение опубликовало Агентство по страхованию вкладов.

При этом за период с июня по август, конкурсный управляющий продал на торгах имущества балансовой стоимость в 43,8 млн рублей за 29,9 млн рублей. Всего в конкурсную массу за это время поступило 35,5 млн руб.

Ранее агентство сообщило об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди «Анкор Банка», включенных в реестр — с 1,33% до 2,85% суммы претензии.

ЭкономикаБанки Татарстан
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