АСВ сообщило об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов «Анкор Банка»
Агенство по страхованию вкладов сообщило об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди «Анкор Банка», включенных в реестр — с 1,33% до 2,85% суммы претензии.
После осуществления указанных расчетов процент удовлетворения требований кредиторов составит 3,22% суммы установленного долга, говорится на сайте АСВ.
Ранее сообщалось, что по состоянию на начало сентября 2018 года долги «Анкор Банка» составили 6,29 млрд рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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