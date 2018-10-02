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АСВ сообщило об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов «Анкор Банка»

16:24, 02.10.2018
АСВ сообщило об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов «Анкор Банка»
Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Агенство по страхованию вкладов сообщило об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди «Анкор Банка», включенных в реестр — с 1,33% до 2,85% суммы претензии.

После осуществления указанных расчетов процент удовлетворения требований кредиторов составит 3,22% суммы установленного долга, говорится на сайте АСВ.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало сентября 2018 года долги «Анкор Банка» составили 6,29 млрд рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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