Джон Терри, который мог перейти в «Спартак», объявил о завершении карьеры

Бывший капитан сборной Англии по футболу и лондонского «Челси» Джон Терри завершил карьеру.

«После невероятных 23 лет в качестве футболиста, я решил, что сейчас правильное время завершить карьеру игрока, — написал он в Instagram.

Терри с 1998 по 2017 год выступал за „Челси“, проведя 717 матчей, забив 65 голов и отдав 29 результативных передач. В прошлом сезоне был игроком „Астон Виллы“, там он провел 36 матчей и забил один гол.

В сентябре сообщалось, что московский „Спартак“ должен был официально объявить о трансфере Джона Терри. Подробнее об этом читайте в материале „Реального времени“.