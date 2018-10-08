Британские музыканты направили Мэй открытое письмо против Brexit
Британские музыканты направили премьеру страны Терезе Мэй открытое письмо, в котором выступили против Brexit.
По их мнению, с выходом из ЕС «огромный голос» в музыкальной индустрии будет заглушен внутри «самостроенной культурной тюрьмы».
Автором письма является ирландский музыкант Боб Гелдоф. Под ним подписались Эд Ширан, Рита Ора, Роджер Тейлор, Деймон Албарн и Стинг, сообщает The Guardian.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель проигнорировала британского премьера Терезу Мэй. По данным СМИ, поведение Меркель связано с выходом Великобритании из ЕС.ОбществоКультура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым