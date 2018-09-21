Новости общества

20:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Меркель проигнорировала приветствие Мэй — СМИ

19:19, 21.09.2018
Меркель проигнорировала приветствие Мэй — СМИ
Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель проигнорировала британского премьера Терезу Мэй. Случай произошел во время неофициального саммита лидеров 27 стран Европейского союза в Зальцбурге.

Как пишет Daily Express, Мэй поприветствовала Меркель улыбкой, однако та прошла мимо и направилась к президенту Литвы Дале Грибаускайте. Также немецкий канцлер продолжала стоять спиной к британскому премьер-министру.

Издание отмечает, что поведение Меркель связано с выходом Великобритании из ЕС.

Ранее появилась информация, что якобы Лондон не сможет ввести санкции против России по «делу Скрипалей» до Brexit.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты