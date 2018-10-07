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Казанский УНИКС обыграл «Автодор» из Саратова

19:44, 07.10.2018
Казанский УНИКС обыграл «Автодор» из Саратова
Фото: unics.ru

Казанский УНИКС дома обыграл «Автодор» из Саратова. Первый матч Единой лиги ВТБ завершился со счетом 76:63 (22:14; 20:20; 22:5; 12:24).

Самым результативным игроком у УНИКСА стал форвард Морис Ндур, набарвший 18 очков.

Ранее УНИКС на выезде разгромил черногорский «Морнар» со счетом 97:74. Следующий матч казанский клуб проведет 10 октября с «Ритасом» в рамках Кубка Европы.

СпортБаскетбол Татарстан
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