Казанский УНИКС обыграл «Автодор» из Саратова
Казанский УНИКС дома обыграл «Автодор» из Саратова. Первый матч Единой лиги ВТБ завершился со счетом 76:63 (22:14; 20:20; 22:5; 12:24).
Самым результативным игроком у УНИКСА стал форвард Морис Ндур, набарвший 18 очков.
Ранее УНИКС на выезде разгромил черногорский «Морнар» со счетом 97:74. Следующий матч казанский клуб проведет 10 октября с «Ритасом» в рамках Кубка Европы.СпортБаскетбол Татарстан
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