УНИКС на выезде разгромил черногорский «Молнар» со счетом 97:74

Казанский УНИКС обыграл черногорский «Морнар» из города Бар в стартовом матче Еврокубка сезона 2018/2019.



Встреча прошла на арене «Тополице» и завершилась поражением хозяев со счетом 74:97 (18:28; 20:23; 21:26; 15:20). Самым результативным игроком матча стал Морис Ндур, набравший 29 очков и совершивший 8 подборов. В составе хозяев площадки лучшим был Бронсон Кениг, набравший 19 очков.

В следующем матче Еврокубка казанский УНИКС 10 октября дома встретится с литовским «Ритасом».

Ранее УНИКС в контрольном матче уступил греческому «Олимпиакосу» в овертайме со счетом 89:91.