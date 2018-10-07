Дедолларизация экономики РФ не коснется россиян — Минфин

Дедолларизация экономики РФ не предполагает ограничения использования доллара россиянами.

«Многие думают, что мы призываем отказаться от доллара: надо бежать в банки и скорее снимать валюту. Это абсолютно не так. Хочу сказать, что у нас таких мыслей нет и не было. Наоборот, мы либерализуем нашу внешнюю торговлю, мы либерализуем нашу деятельность и внутри страны», — сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, правительства нет и не было планов переводить долларовые счета граждан в рублевые.

«Такие предложения, точно могу сказать, реализовываться не будут: мы, наоборот, выступаем противниками различных ограничений», — сказал он. «Что касается хождения доллара, сбережений в долларах — это выбор каждого гражданина», — приводит слова главы Минфина ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что правительство РФ готовит план по дедолларизации экономики. Однако власти не планируют вводить запрет на долларовые расчеты, но проработает пути снижения зависимости экономики страны от валюты США.