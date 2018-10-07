Новости экономики

19:56 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Дедолларизация экономики РФ не коснется россиян — Минфин

18:57, 07.10.2018
Дедолларизация экономики РФ не коснется россиян — Минфин
Фото: pixabay.com

Дедолларизация экономики РФ не предполагает ограничения использования доллара россиянами.

«Многие думают, что мы призываем отказаться от доллара: надо бежать в банки и скорее снимать валюту. Это абсолютно не так. Хочу сказать, что у нас таких мыслей нет и не было. Наоборот, мы либерализуем нашу внешнюю торговлю, мы либерализуем нашу деятельность и внутри страны», — сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, правительства нет и не было планов переводить долларовые счета граждан в рублевые.

«Такие предложения, точно могу сказать, реализовываться не будут: мы, наоборот, выступаем противниками различных ограничений», — сказал он. «Что касается хождения доллара, сбережений в долларах — это выбор каждого гражданина», — приводит слова главы Минфина ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что правительство РФ готовит план по дедолларизации экономики. Однако власти не планируют вводить запрет на долларовые расчеты, но проработает пути снижения зависимости экономики страны от валюты США.

ЭкономикаФинансы
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок