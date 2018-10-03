Правительство России готовит план по дедолларизации экономики — СМИ

Правительство РФ готовит план по дедолларизации экономики. Через несколько недель проект может быть одобрен премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Законопроект готовится на основе предложения главы ВТБ Андрея Костина. Никаких ограничительных мер по использованию валюты не планируется. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах, передает The Bell со ссылкой на источники.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в целом поддержал предложения ВТБ по отказу от доллара в российской экономике.