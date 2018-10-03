Правительство не планирует вводить запрет на долларовые расчеты

Правительство России не планирует вводить запрет на долларовые расчеты, но проработает пути снижения зависимости экономики страны от валюты США.



«У правительства РФ нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрету на хождение доллара, каких-либо других ограничений. Такое не обсуждается», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

При этом в Кабмине отметили, что финансово-экономический блок прорабатывает вопрос снижения зависимости российской экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты.

Ранее сообщалось, что план Кабмина по дедолларизации экономики может быть одобрен премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

