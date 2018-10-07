МВД опровергло информацию о массовых проверках телефонов на наличие мессенджеров

Министерство внутренних дел России опровергло сообщения СМИ о проверках телефонов на предмет наличия мессенджеров.

«Распространяемая в сети интернет информация о массовых проверках сотрудниками территориальных органов внутренних дел мобильных телефонов граждан в целях выявления установленных на них мессенджеров и ознакомления с личной перепиской не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что тайна переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией России и ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Ранее в МВД РТ назвали рассылку сообщений о «банде педофилов» спамом.