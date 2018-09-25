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В МВД РТ назвали рассылку сообщений о «банде педофилов» спамом

19:55, 25.09.2018
В МВД РТ назвали рассылку сообщений о «банде педофилов» спамом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Рассылка сообщений в социальных сетях и мессенджерах о «банде педофилов», разъезжающих по разным городам и привлекающих внимание детей с помощью животных, является спамом.

«ОВД Татарстана не распространяют ориентировки по розыску
указанных в рассылках подозреваемых», — сообщили в МВД РТ.

Отмечается, что в настоящее время в органы внутренних дел РТ
заявлений по фактам возможных преступлений «банды педофилов» не
поступало.

Общество Татарстан
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