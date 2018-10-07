В Казани Toyota врезалась в ограждение, пытаясь уйти от погони
В центре Казани водитель Toyota пытался уйти от погони полицейских и врезался в забор на перекрестке Астрономической и Профсоюзной.
Отмечается, что сотрудников привлекло странное поведение автомобиля на дороге. Они попросили остановить машину, но водитель проигнорировал просьбу и устроил гонки с полицейскими.
Водителя задержали и отправили на медицинское освидетельствование, передает «Татар-информ».
Напомним, ранее нетрезвый и лишенный прав Артур Сатрутдинов на BMW также устроил гонки по городу, после чего протаранил Lada сотрудников ДПС.Происшествия Татарстан
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