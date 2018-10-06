Курбан Бердыев: «Таблица? В конце чемпионата смотреть будем»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу казанского клуба, раскритиковав своих футболистов за игру в атаке и обороне.

— По первому тайму. Правильно играли, ничего не выдумывали, не усложняли. Игра смотрелась хорошо. Как только стали неправильно стоять и усложнять — сразу все потеряли. Игра в обороне и атаке оставляет желать лучшего.

— Насколько важен для «Рубина» Азмун? Хорошо, что он не уезжает в сборную?

— Во-первых, не знаю откуда у вас информация, что он не уезжает. Насчет второго, он нападающий и должен забивать.

— Травма у Камболова серьезная?

— Серьезной травмы нет. Гематома. К матчам сборной будет в порядке.

— Смотрите уже в таблицу?

— Нет, мы от тура к туру готовимся. В конце чемпионата будем смотреть, — приводит слова Бердыева корреспондент «Реального времени».