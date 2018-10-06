«Синтез» сыграл вничью со «Спартаком» в чемпионате России по водному поло

Казанский «Синтез» сыграл вничью с волгоградским «Спартаком» во втором заключительном матче 4-го тура чемпионата России по водному поло.

Матч в Волгограде завершился со счетом 5:5.

После четырех туров турнира, «Синтез» идет на третьем месте с девятью очками в своем активе, имея в запасе игры третьего тура.

Напомним, что первый матч между соперниками закончился со счетом 8:5 в пользу «Спартака».