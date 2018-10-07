Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, сильный ветер и до +15

В воскресенье, 7 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов дождь.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый сильный до 15—17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +10 до +15 градусов. В Казани днем ожидается от +12°С до +14°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +10°С до +13°С.